Funerali Berlusconi | Selvaggia accusa D' Urso e scrive | Vestita come Chanel di Tor Pignattara

Così Silvia, 56 anni, residente a Milano si è presentata in piazza con la maglietta 'Io non sono in lutto' aidi Silvio. Qualcuno si ferma a parlare con lei anche se della linea ...Il feretro di Silviolascia il Duomo di Milano al termine deidi stato. In piazza partono gli applausi e i cori 'Un presidente, c'è solo un presidente' . Quando il feretro è stato messo sul carro ...Marta Fascina , la compagna di Silvio, ha pianto per tutta la durata delle esequie . Ha accompagnato la bara del Cavaliere lungo la navata centrale, al termine della funzione, fino al ...

Funerali Berlusconi: lutto nazionale, segui la giornata in diretta Corriere dello Sport

Rovigo, 14 giugno 2023 – C’era anche Lele Mora ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono svolti oggi in Duomo a Milano. Il 68enne agente dello spettacolo rodigino, appena arrivato sul posto, ha par ...Ora è toccato al più importante di tutti loro, Silvio Berlusconi. La diretta del funerale è insieme l’estremo saluto alla salma ma anche la cerimonia di consacrazione mediale, dove si mescolano ...