Funerali Berlusconi | rito collettivo che unisce e divide

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'ultimo saluto nel Duomo di Milano è un momento di condivisione per una parte del Paese e un motivo di disagio per l'altra parte Un. Come ogni funerale e, a maggior ragione, come un funerale di Stato. L’ultimo saluto a Silvio, nel Duomo di Milano e con tutta la solennità possibile, è un momento di condivisione, per chi si sente partecipe di un lutto nazionale, ma diventa inevitabilmente anche un momento divisivo, assumendo il punto di vista di chi, al contrario, non si sente partecipe di un lutto che vada oltre il doveroso rispetto per la morte di un uomo. Il commiato dalla persona Silvioè anche il commiato dalla porzione consistente di storia del Paese che ha scritto. Con le sue imprese, con il suo impegno politico, con il pensiero e l’impronta sociale che ha lasciato. E anche ...