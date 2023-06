Funerali Berlusconi | Quelli che il lutto nazionale no | non in mio nome

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Spopola l'hashtag NotInMyName. Rifondazione ricorda i 6 morti sul lavoro, "per loro niente". A Roma, al terzo municipio, niente bandiere a mezz'asta. Il politologo Pasquino: "non ci è piaciuto mai, questo è uno sfoggio collettivo di ipocrisia e piaggeria made in Italy"

Il feretro dell'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dentro il Duomo di Milano dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e dalla compagna Marta Fascina.

L'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano per i funerali di stato, è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella piazza. Tanti volti del calcio e non solo arrivati al Duomo di Milano dove alle ore 15 sono cominciati i funerali di Silvio Berlusconi. Per l'Inter presenti Zhang e Marotta.