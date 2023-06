Funerali Berlusconi | Mussolini | centrodestra avanti con i suoi ideali

Quanto è sottile la linea che separa la tragedia dalla farsa. Il giorno deidi Stato di Silvio, piazza del Duomo è gremita di gente. La giornalista del Tg5, rigorosamente vestita a lutto, lutto nazionale si intende, cerca di fare una telecronaca puntuale ...In piazza Duomo, a Milano , l'Italia intera dà l'ultimo saluto a Silvio. Iniziati alle 15 idi Stato dell'ex presidente del Consiglio, scomparso lunedì mattina all'età di 86 anni,...Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per idi Silviocon la maglia con la scritta 'Io non sono in lutto'. "Perche - ha spiegato Silvia - c'è talmente tanto da dire... sappiamo tutti cosa c'è stato dietro a lui e come ha ...

I funerali di Silvio Berlusconi, partecipano Mattarella e Meloni Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Tra la folla riunita al Duomo di Milano in attesa del funerale di Berlusconi, svetta un cartello: "Silvio per sempre". RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Migliaia di commenti online contro il lutto nazionale, le voci contrarie nell’opposizione, le iniziative all’Altare della Patria e al Teatro Regio di Torino.