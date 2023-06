Funerali Berlusconi | LIVE | le note Silenzio d’Ordinanza seguito da un lungo applauso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Idi Stato di Silviosi terranno in Piazza Duomo alle 15. Ieri la camera ardente privata ai familiare e gli amici stretti del Cavaliere Alle 15 Piazza Duomo gremita per idi Stato dell’ex-presidente del Consiglio, senatore e leader di Forza Italia, Silvio. Ieri si è svolta la camera ardente L'articolo proviene da Il Difforme.

Migliaia di persone si sono radunate in piazza Duomo a Milano per l'ultimo saluto a Silvio. Isono in programma a partire dalle 15, ma già dalle prime ore del mattino decine di persone hanno preso posizione davanti alla cattedrale. Le porte si sono aperte alle 13.45, ...Marta Fascina piange guardando fisso il feretro di Silviodurante idel suo compagno, nel Duomo di Milano. Le telecamere indugiano spesso sul suo volto. Accanto è seduta la primogenita dell'ex premier, Marina. Al momento dello scambio del ...approfondimento A celebraredil'arcivescovo Mario Delpini: chi è

Funerali Berlusconi, la commozione di Marta Fascina La7

RUBRICA - Anche quest'anno protagoniste le grandi inchieste. Eleonora Daniele al timone del programma per la decima edizione consecutiva, ci accompagna in un viaggio nell' attualità tra casi di cronac ...Dopo il lungo tragitto di 33 chilometri, il corteo - partito dalla villa di Arcore - raggiunge attraverso le vie di Milano il cuore della città. L'auto con il feretro dell'ex premier si ferma sul sagr ...