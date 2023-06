Funerali Berlusconi | LIVE | i figli | “Vivrai sempre dentro di noi”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Idi Stato di Silviosaranno domani in Piazza Duomo. Oggi la camera ardente privata ai familiare e gli amici stretti del Cavaliere Domani alle 15 Piazza Duomo sarà gremita per idi Stato dell’ex-presidente del Consiglio, senatore e leader di Forza Italia, Silvio. Oggi si è svolta la camera ardente L'articolo proviene da Il Difforme.

...in memoria dell'ex presidente del Consiglio Silvio, morto lunedì a 86 anni. Il momento di raccoglimento era stato deciso per effetto del lutto nazionale deciso in occasione dei...'Francamente non sono d'accordo con il lutto nazionale per la morte di Silvio. Capisco idi Stato per un ex presidente del Consiglio, ma il lutto nazionale per un leader politico che è stato così profondamente, volutamente e aggressivamente divisivo non va ...... accusato di tutto tranne abigeato e furto di bestiame: 60 processi e 3mila udienze Matteo Renzi: 'Silvioera un uomo che voleva piacere a tutti ad ogni costo'di Stato A ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - FI, Sorte: questo è il momento di serrare le fila - FI, Sorte: questo è il momento di serrare le fila RaiNews

«Ci saranno alcune giovani donne in lacrime nelle prime file», aveva proseguito l’utente. E «anche le sue storiche supporter saranno in piazza, piangendo disperate».Dejan Savicevic, grande ex giocatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della scomparsa di Silvio Berlusconi: "Il presidente era veramente un secondo padre. Mi ...