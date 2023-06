Funerali Berlusconi | LIVE | Depini “Berlusconi | uomo di vita | amore e gioia”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Idi Stato di Silviosi terranno in Piazza Dalle 15. Ieri la camera ardente privata ai familiare e gli amici stretti del Cavaliere Alle 15 Piazza Dgremita per idi Stato dell’ex-presidente del Consiglio, senatore e leader di Forza Italia, Silvio. Ieri si è svolta la camera ardente L'articolo proviene da Il Difforme.

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano RaiNews

Tutta la famiglia dell'ex Presidente del Consiglio riunita per i funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. In prima fila i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, il fratello ...(Agenzia Vista) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Duomo di Milano, dove parteciperà al funerale dell'ex premier Silvio Berlusconi. La folla presente in piazza ha accolto ...