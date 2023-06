Funerali Berlusconi | l’assenza di Conte | l’ultimo degli sciacalli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sui cadaveri dei leoni festeggiano glicredendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e glirimangono. Cosa c’entrano leoni e? C’entrano. Eccome. Perché la contrapposizione leone-sciacallo non è un qualcosa che attiene meramente al mondo animale o alla legge della savana. Anzi, tutt’altro. Glisi trovano ovunque, in ogni dove, sono sempre in agguato, sempre pronti ad attendere un cadavere su cui poter festeggiare e dare sfogo a tutto il loro cinismo e la loro voracità. Glinon si smentiscono mai. E non si fermano mai. Davanti a niente. E soprattutto non si fermano se il cadavere in questione è quello del leone tra i leoni, del combattente tra i combattenti, del leader tra i leader, carismatico, ineguagliabile, ...

Maha avuto un ruolo molto negativo nel nostro Paese. Resto incredulo davanti alla sua santificazione, non dovevano essere fatti inel Duomo di Milano".' Andrò al funerale di, ho dormito tutta la notte e mi sento bene. Vorrei sedermi di fianco a lui ' ha aggiunto il giornalista al telefono con lo speaker Alberto Gottardo. 'H anno fatto ...Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio. Ma nel giorno deiVeronica Lario siede in seconda fila tra i banchi del duomo di Milano. 'Veronica Bartolini' - vero cognome di Veronica Lario (che in realtà si chiama Miriam), ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

L’egemonia culturale della destra è nascosta in piena vista: per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, previsti per il pomeriggio di oggi al Duomo di Milano, il paese si fermerà completamente, le… ...(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Alle 15 si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. La compagna Marta Fascina siederà in prima fila insieme ai cinque figli del Cavaliere ed il ...