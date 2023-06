Funerali Berlusconi | l' arrivo in Duomo di Mattarella

...un video dedicato al Cavaliere I famigliari e la compagna di Silvio, Marta Fascina, hanno accompagnato il feretro del Cavaliere sul sagrato, in piazza Duomo, al termine deidi ...AGI/Vista - Ecco le immagini delle corone per idi Silvio, da Belen, all'Inter all'Emiro del Qatar.Nell'indifferenza di un paese distratto dalla morte e daidi Silvio, il Consiglio dei Ministri si appresta a riformare la giustizia. Un chiodo fisso proprio del fondatore di Forza Italia, al centro di decine di processi durante la sua ...

Fotogallery - Silvio Berlusconi, funerali di Stato nel Duomo di Milano TGCOM

Se ne va un pezzo d’Italia. Non voglio parlare di politica in un giorno così”, le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione del funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Fonte: ...Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la ...