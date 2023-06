Funerali Berlusconi | l’addio di figli | ex moglie e della compagna Marta Fascina FOTO

AGI/Vista - Ecco le immagini delle corone per idi Silvio, da Belen, all'Inter all'Emiro del Qatar.Nell'indifferenza di un paese distratto dalla morte e daidi Silvio, il Consiglio dei Ministri si appresta a riformare la giustizia. Un chiodo fisso proprio del fondatore di Forza Italia, al centro di decine di processi durante la sua ...sarà cremato nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandri per ... Dopo idi Stato in Duomo, il feretro è stato riportato nella cappella di famiglia ad Arcore ...

Fotogallery - Silvio Berlusconi, funerali di Stato nel Duomo di Milano TGCOM

Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...