Funerali Berlusconi | il feretro lascia piazza Duomo | l' ultimo viaggio

L'arrivo del feretro di Silvioal Duomo di Milano per idi stato , è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella piazza della cattedrale per dare l'ultimo saluto al ...Al suo fianco in quel momento difficilissimo, nel giorno deidi Maurizio Costanzo c'era Pier Silvio, i 15mila in piazza Duomo: 'C'è solo un presidente'. Il coro dei tifosi di Milan e Monza e della folla, la reazione commossa dei figli aidel Cav: qualcuno ...

Silvio Berlusconi, i figli, la compagna e le ex mogli al funerale. FOTO Sky Tg24

Silvio Berlusconi è morto, oggi si svolge il funerale. Condoglianze alla famiglia. Per il resto la politichetta ha perso un’occasione per tacere. Se ne sono sentite di tutti i colori. Cose vomitevoli ...Quanto è sottile la linea che separa la tragedia dalla farsa. Il giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, piazza del Duomo è gremita di gente. La giornalista del Tg5, rigorosamente vestita a ...