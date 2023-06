Funerali Berlusconi | i figli e Marta Fascina in lacrime in prima fila | le foto

Milano, 14 giugno 2023 Il premier ungherese Viktor Orban è entrato nel duomo di Milano per idi Silvio. RaiTvMilano, 14 giugno 2023 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso nel Duomo di Milano per partecipare aidi Silvio. La folla in piazza l'ha accolta con un applauso. RaiTvPiazza Duomo, a Milano, si riempire di persone in attesa deidi Stato di Silvio. L'ex presidente del Consiglio e imprenditore è morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni e da tempo lottava contro una leucemia mielomonocitica cronica. Le ...

Funerali Berlusconi, le foto da piazza Duomo Sky Sport

Roma, 14 giu. (askanews) - "In tv non ero nessuno, mi ha portato nella sua grande famiglia Mediaset e dato una grande opportunità di fare questo lavoro e essere quello che sono; Berlusconi per me è st ...Si stanno svolgendo nel Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. Tutte le maggiori personalità della politica, dell’economia, della cultura sono presenti alle esequie, insieme ai figli e ai ...