Funerali Berlusconi | feretro in piazza Duomo accolto da un lungo applauso

Nel Duomo di Milano si tengono idi Stato dell'ex premier. Oltre ai politici, sono tanti i personaggi famosi che stanno partecipando alle esequie, da Maria De Filippi a Iva ZanicchiQuesto rimarrà nella storia': cosí Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, presente aidi Silvio. Cattaneo: 'Forza Italia resterà unita: lo dobbiamo a' '...Non passa inosservato il look rigorosamente bianco di De Filippi, probabilmente omaggio al fondatore di Forza Italia che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde. ...

I funerali di Silvio Berlusconi, partecipano Mattarella e Meloni Agenzia ANSA

Roma, 14 giu. (askanews) - "In tv non ero nessuno, mi ha portato nella sua grande famiglia Mediaset e dato una grande opportunità di fare questo lavoro e essere quello che sono; Berlusconi per me è st ...Si stanno svolgendo nel Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. Tutte le maggiori personalità della politica, dell’economia, della cultura sono presenti alle esequie, insieme ai figli e ai ...