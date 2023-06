Funerali Berlusconi | da Maldini a Elkann | gli assenti illustri

di Silviosono stati un momento di grande interesse mediatico, soprattutto quando gli occhi si sono posati su Marina, la figlia del Cavaliere, e sulla sua ..., Elena Guarnieri si commuove in diretta Il video con la giornalista commossa sta diventando virale in Rete (clicca qui per vederlo su Twitter ) se non altro per il fatto che l'...Ha fatto la storia", le parole in piazza Duomo su Silvioprima dei

Funerali Silvio Berlusconi, in corso le esequie. Delpini: "Oggi è solo un uomo" DIRETTA TV Sky Tg24

Al termine dei funerali di Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato sui social - Twitter e Facebook - un video che ...Rovigo, 14 giugno 2023 – C’era anche Lele Mora ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono svolti oggi in Duomo a Milano. Il 68enne agente dello spettacolo rodigino, appena arrivato sul posto, ha par ...