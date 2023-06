Funerali Berlusconi | da Barbara D’Urso a Gerry Scotti | la commozione dei volti tv

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Nel giorno deidi Stato di Silvio, morto il 12 giugno scorso all’età di 86 anni, sono tanti idella tv che ricordano conil Cav. Tanti anche i protagonisti dello spettacolo targato Mediaset che hanno dedicato un pensiero all’imprenditore e leader di Forza Italia. “Di ricordi ne ho tanti, quello che ricordo di più è la sua vicinanza durante il periodo del Covid quando c’era il lockdown e io ero in diretta per l’azienda e gli italiani, e mi diceva ‘grazie per esserci in questo momento’. E poi ricordo la sua autoironia sapeva prendersi in giro, era veramente una mente aperta. Ci legava un grande affetto e una stima reciproca, era un uomo gentile”. Questo il ricordo della conduttrice di Mediaset. “Mi sto sforzando di ...