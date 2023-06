Funerali Berlusconi | contestatore aggredito | la polizia lo protegge Non sono contento che sia morto ma non condivido il lutto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La folla riunita in piazza Duomo hafino a far allontanare un uomo che si era presentato esponendo un cartello 'Vergogna di Stato' e indossando una maglia 'Io nonin'. Una signora ha colpito il cartello dell'uomo brandendo un ombrello, fino a farglielo cadere. Poi i colpi di altre persone che l'hanno accerchiato urlandogli "scemo, scemo" e "vai a fuori dai c.oni". Cori di insultipartiti anche dalle decine di persone arrampicate sulla statua equestre di Vittorio Emanuele II. E' intervenuta laperrlo e scortarlo in sicurezza fuori dalla piazza. "Questo è un funerale di Stato e ioqui per dire che è una vergogna di Stato", aveva detto rispondendo a una cronista che lo aveva avvicinato.

Cori, dediche, commozione per l'ultimo saluto a Silvio, che si è spento lunedì mattina. Il 'suo' popolo ieri, in piazza Duomo, per l'ultimo saluto aidi Stato, officiati dal vescovo Mario Delpini. All'interno le autorità, i politici ...Alla fine, tra tutte le donne del presidente, l'unica assente era lei, la prima moglie, Carla Dall'Oglio , 82 anni, mamma di Marina e Pier Silvio. Ma aveva affidato a un necrologio le parole per l'......di ottenere più scorci) non mi hanno dato una frazione della soddisfazione di quella dei... Mimun che precisa che la cravatta che indossa è di(la miglior risposta alle polemiche di ...

L’omelia dell’arcivescovo Delpini. Lacrime e maxischermi, corteo funebre per le vie di Milano. In prima fila il Capo dello Stato e la premier. La folla saluta Berlusconi intonando l’inno d’Italia.Funerali di Silvio Berlusconi, il gotha dell'imprenditoria e della finanza si è radunato in Duomo. Tra i presenti Fedele Confalonieri, Guido Barilla, Marco Tronchetti Provera, Letizia Moratti, Paolo S ...