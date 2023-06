Funerali Berlusconi | contestatore aggredito | la polizia lo protegge Non sono contento che sia morto ma non condivido il lutto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La folla riunita in piazza Duomo hafino a far allontanare un uomo che si era presentato esponendo un cartello 'Vergogna di Stato' e indossando una maglia 'Io nonin'. Una signora ha colpito il cartello dell'uomo brandendo un ombrello, fino a farglielo cadere. Poi i colpi di altre persone che l'hanno accerchiato urlandogli "scemo, scemo" e "vai a fuori dai c.oni". Cori di insultipartiti anche dalle decine di persone arrampicate sulla statua equestre di Vittorio Emanuele II. E' intervenuta laperrlo e scortarlo in sicurezza fuori dalla piazza. "Questo è un funerale di Stato e ioqui per dire che è una vergogna di Stato", aveva detto rispondendo a una cronista che lo aveva avvicinato.

Emilio Fede, ex direttore del TG4, ha condiviso su Instagram la sua disavventura che gli ha impedito di raggiungere piazza Duomo a Milano per partecipare aidi Silvio. Ha raccontato di come il suo autista sia misteriosamente scomparso e abbia gettando via le chiavi del veicolo. Fede ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per l'......alle polemiche social che si sono scatenate contro di lui in seguito alla sua partecipazione di ieri aidi Stato del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio. ...... da Barbara D'Urso subito trasformata in meme a Gad Lerner che si smentisce nell'arco di poche ore, senza contare le assenze (che fanno rumore come le presenze) e una certezza:non è morto,...

Il 14 giugno scorso si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano. Dopo la conclusione della cerimonia, si è verificato un episodio incredibile: una folla ...L’addio a Berlusconi, la riforma della giustizia come “omaggio al leader di FI”, la controffensiva Ucraina e la ricerca della pace, l’allerta maltempo e il ...