Funerali Berlusconi | applausi e cori

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 giugno 2023)a conclusione deidi Silviomorto lunedì all’età di 86 anni a causa della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. A presenziare le esequie tutto il Governo con su suoi principali rappresentanti, il Presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Molti esponenti del mondo dello spettacolo insieme ai rappresentanti del mondo politico, tra cui Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti i figli, la compagna e le ex mogli. In piazza Duomo presenti circa 10 mila persone per dare l’ultimo saluto all’ex leader politico di Forza Italia. Queste hanno accompagnato l’uscita della salma dalla cattedrale con lunghi. Il feretro di Silvioè stato portato ad Arcore dove la salma verrà cremata per essere ...