Funerale di Silvio Berlusconi | il testo dell' omelia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ecco ildi Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, nel corsoe esequie di Stato per:1.Vivere. 1. Vivere. Vivere e amare la vita. Vivere e desiderare una vita piena. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere e accettare le sfidea vita. Vivere e attraversare i momenti difficilia vita. Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c’è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita. Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d’uscita anche dalla valle più oscura. Vivere e ...

... i leader aldi Berlusconi I colleghi e gli amici e le più alte cariche dello Stato. Ma ... Il Duomo di Milano ha accolto buona parte della politica italiana per i funerali di Stato di...- 'Mi ha insegnato tantissimo' Barbara D'Urso ha ripercorso il suo percorso lavorativo conBerlusconi arrivando in piazza Duomo per ildel fondatore di Mediaset. 'Per la vita ...Oggi c'è stato un lungo speciale del TG5 condotto da Cesara Buonamici per seguire tutte le fasi deldiBerlusconi . Ovviamente al Duomo di Milano sono accorsi tantissimi vip e Capi Politici per assistere all'onoranza funebre. Tra questi c'è anche Maria De Filippi vestita in bianco . ...

In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano RaiNews

MILANO – In corso i solenni funerali di Stato a Silvio Berlusconi, in un Duomo di Milano gremito di autorità, amici e parenti. Oltre 700 i giornalisti presenti, provenienti anche dall’estero. In una ...RUBRICA - Anche quest'anno protagoniste le grandi inchieste. Eleonora Daniele al timone del programma per la decima edizione consecutiva, ci accompagna in un viaggio nell' attualità tra casi di cronac ...