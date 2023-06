Frosinone | si aspetta la decisione di Grosso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) IlFabioper sapere chi sarà il tecnico la prossima stagione: il Marsiglia tenta il tecnico Ilvenerdì per conoscere il futuro di Fabio. Secondo quanto riportato dal Messaggero il tecnico, che con i ciociari ha raggiunto la sua terza promozione, deve decidere cosa fare per la prossima stagione. Il tecnico ex campione del mondo infatti è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia come sostituto di Igor Tudor.

In dirittura d'arrivo, infine, il difensore del Lecce Fabio Lucioni, leader della recente promozione in Serie A in prestito al Frosinone.Il club francese ha sondato l'allenatore del Frosinone come possibile successore di Igor Tudor. Il club di Stirpe aspetta di parlare con l'ex campione del mondo per definire il rinnovo del contratto i ...