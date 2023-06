Frosinone | addio Grosso | poker di nomi per sostituirlo | uno è clamoroso

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla promozione in Serie A, Fabioha deciso di salutare il. L’allenatore, protagonista del ritorno dei laziali in massima serie non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione.era arrivato alnel marzo 2021 subentrando all’esonerato Alessandro Nesta.diperVenerdì mattina è prevista una conferenza stampa del presidente Stirpe in cui potrebbe già essere annunciato il nome del sostituto di Fabio. Fra i profili che attualmente, secondo i primi rumor, vengono affiancati ai ciociari ci sono Luca Gotti (ex Spezia), Davide Nicola (ex Salernitana) e Gabriele Cioffi (ex Verona). Il nome che però maggiormente stuzzica la piazza è quello di ...