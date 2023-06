Frattesi | tutti lo vogliono! L’Inter inserisce la contropartita? Rischio asta – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tutte le big di Serie A alla ricerca di Davide. Tutte le big di Serie A, però, prima devono pensare prima di sedersi a un tavolo per trattare con il Sassuolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,c’è e valuta una, ma ilè dietro l’angolo. TUTTE LE BIG – Davidequesta estate con molta probabilità andrà via da Sassuolo, ma ha già espresso la sua volontà di voler restare in Serie A e giocare in un top club, migliorare e restare in ottica Nazionale. La Roma (che detiene il 30% sulla futura rivendita) lo vuole da almeno due anni. Carnevali ha fissato il prezzo del suo cartellino: 40 milioni. Una cifra chiaramente fuori portata per tutte le big di Serie A in questo momento, che dovranno prima pensare a cedere. ...