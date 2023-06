Frattesi-Juve | aumentano le possibilità | ecco perché

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lantus ha bisogno di rinforzare la propria rosa e, per quanto riguarda il centrocampo,sembra essere il giocatore ideale. Una stagione, la prossima, da preparare nel migliore dei modi; lantus, dopo zero trofei vinti in due anni, ha bisogno di cambiare marcia; l’obiettivo è molto semplice, tornare a vincere e farlo fin da subito. Obiettivo tanto semplice quanto complicatoci sono diversi fattori da considerare come la forza delle altre squadre e un mercato, quello bianconero, dove è vietato sbagliare.(LaPresse)Serve una strategia molto oculata, considerando la mancata qualificazione Champions, per andare a rinforzare la rosa di Allegri e permettere al tecnico di avere una squadra il più competitiva possibile. Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente il centrocampo ...

Leggi anche Inter, cena con il Sassuolo per anticipare Roma esuLukaku, no ai soldi dell'Arabia. Vuole restare all'Inter Inzaghi in sede per il vertice con Zhang: tre ore di riunione ...alla Juventus: l'ideale per il centrocampo di Allegri. Laè un cantiere aperto . Molti andranno via per fine ciclo, altri saranno messi alla porta di rientro dai prestiti (Arthur, ...In mediana l'altro profilo cerchiato in rosso è sempre: nelle scorse ore nuovo ... seguito da vicino anche dallae dalla Roma.

Inizia a delinearsi il futuro della Juventus chiamata a ricostruire dopo una stagione che tra campo e penalizzazione l’ha vista chiudere al settimo posto qualificandosi per la prossima Conference Leag ...L’attaccante potrebbe essere utile per arrivare a Frattesi. Sul centrocampista del Sassuolo ci sono anche la Juventus e Roma, e per prenderlo da Carnevali bisogna investire una bella cifra: più di 35 ...