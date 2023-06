Franco Ascani a capo della Federazione Internazionale Cinema Televisione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il professore, milanese, è eletto all’unanimità presidenteFICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision per il quadriennio 2024-2027. L’assemblea si è svolta nei giorni scorsi Cortina d’Ampezzo (Belluno) a margine del convegno“Milano Cortina 2026: l’Immagine dei Giochi Olimpici”. Hanno partecipato delegati proveniente da 130 diversi Paesi, in rappresentanza dei 10.342 iscritti alla FICTS. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

