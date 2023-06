Francesca Pascale in Duomo per i funerali di Berlusconi | “Scusate | non è il momento”

(Di mercoledì 14 giugno 2023), compagna per dieci anni di Silvio, presente al funerale in piazza, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. “, non è il”, ha risposto ai giornalisti dietro i suoi occhiali scuri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La ex compagna di Silvio Berlusconiè arrivata in Duomo. Molto commossa e con occhiali scuri,non ha voluto rilasciare dichiarazioni: 'Vi chiedo scusa non è il ...Ad assistere alle esequie che inizieranno alle 15, anche la ex compagna di Berlusconi. Molto commossa e con occhiali scuri,non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "Vi ...13:53in Duomo vestita di nero Anche l'ex compagnaai funerali di Silvio Berlusconi. Occhiali scuri, tailleur pantalone nero, raggiunge la cattedrale per assistere ...

Funerali di Berlusconi: da Maria De Filippi in bianco alle lacrime di Francesca Pascale, folla di vip QUOTIDIANO NAZIONALE

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano per i funerali dell'ex premier. Nessuna dichiarazione rilasciata ai cronisti ...Non solo istituzioni e ministri, folla di vip nel Duomo di Milano per l’addio al Cavaliere. Alba Parietti: “Mancherà soprattutto a chi lo criticava” ...