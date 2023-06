Foto in bikini sulla spiaggia è stata condivisa da migliaia di persone e quando guardiamo la foto intera capiamo perché

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nel 2012, Aimee Copeland era una studentessa 24enne presso l’Università della Georgia. Quell’anno decise di trascorrere un po’ di tempo libero con gli amici, godendosi le ultime settimane prima del diploma. Un giorno decisero di fare una gita in un laghetto, dove avrebbero potuto sfrecciare sull’acqua. Il gruppo di avventurosi ha voluto subito provarlo. LEGGI DI PIÙ: Ogni volta che pubblicadel suo bambino online, lela pregano di smettere Quello che Aimee non poteva sapere era che quel momento avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Una teleferica è costituita da un lungo filo teso che si trova in alto nell’aria, offrendo una vista mozzafiato sotto. In generale, è completamente sicuro. Maè arrivato il turno di Aimee qualcosa è andato completamente storto. Il cavo si spezzò ...