Forza Italia | messaggio ai ribelli | confermati i nomi scelti da Berlusconi Ronzulli spiazzata

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È solo un inciso, ma pesa come un macigno. «Dando seguito alle volontà del presidente...». Antonio Tajani si collega via zoom alla riunione del comitato di...

Tuttavia, proprio la vittoria elettorale di, del Polo delle Libertà e del Polo del Buon Governo aprì una nuova fase repubblicana, avviando il Paese verso un bipolarismo di fatto, per ...

Forza Italia, imbarazzo in comitato di presidenza: via libera a sorpresa alle nomine pro-Fascina la Repubblica

Maurizio Belpietro riflette sul possibile destino e sull'organizzazione futura di Forza Italia.Da numero due a numero uno. Per scelta e per necessità. È la parabola che attende Antonio Tajani. Braccio destro e sinistro di Silvio Berlusconi, il vicepremier e ministro degli ...