ROMA -ha annunciato la partecipazione alla prossima edizione del Rally Dakar. Le versioni da corsa Ranger e Ranger Raptor consentiranno adi espandersi nel panorama mondiale delle gare off - road con il debutto nel famoso e durissimo rally. Il primo passo dell'impegno pluriennale per il Rally Dakar sarà l'approccio "...... facendo evaporare la tensione prima di unaanche in modo colorito e un po' goliardico: ci devi tenere moltissimo fino a un momento prima di cominciare a recitare.si riallaccia a ...Su tutti un mito di Hollywood come Harrisonche ha parlato dei suoi prossimi progetti, a ... deciso, unisex, in cui le ispirazioni derivano dalladell'abbigliamento sportivo che si ...

Ford Performance si prepara alla Dakar con Ranger Raptor T1+ Tiscali

La Ford Bronco è finalmente arrivata in Italia, portando con sé un'esperienza di guida fuoristradistica senza compromessi ...L'Ovale Blu ha annunciato oggi la formazione di un programma che utilizzerà una versione T1+ del Ranger e che sarà gestito in collaborazione con Neil Woolridge Motorsport in Sudafrica e M-Sport nel Re ...