Fonseca | «A Lille mi trovo benissimo Amo il campionato | la mentalità della squadra | i tifosi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tra i nomi accostati al Napoli per il futuropanchina, dopo l’addio di Luciano Spalletti, c’è anche quello di Paulo, allenatore delieri ha parlato in conferenza stampasua prima stagione in Ligue e anche dei progetti futuri. Ha detto di trovarsi molto bene in Francia.ha commentato ilappena concluso. «Le più grandi emozioni di questa stagione? Ce ne sono tante. Credo che ne sceglierei due. La prima è stata la partita di ritorno contro il Monaco pareggiata zero a zero. Dopo quella partita non avevo più dubbi, ho iniziato davvero a credere che fossimo in grado di puntare all’Europa. La seconda è stata dopo la vittoria in casa contro l’OM. In quel momento avuto la certezza che l’Europa non ci sarebbe sfuggita, che ce ...