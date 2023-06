Flavia Prodi | malore fatale sulla via Francigena Lui | «Un dolore terribile» Soccorsi resi difficili dal maltempo

ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento universitario. Ha insegnato letteratura italiana, diventando una docente stimata e ammirata dai suoi studenti. La sua passione per ...Il funerale diFranzoni, moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano, sarà venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia in centro a Bologna dove risiede la famiglia. Prima ...Presente anche lex presidente del Consiglio Mario Draghi, il senatore a vita ed ex premier Mario Monti, mentre non ci sara' naturalmente Romano, colpito ieri dalla morte della moglie. ...

Addio a Flavia, moglie e gran consigliera di Prodi - Politica Agenzia ANSA

Al Duomo di Milano le esequie di Stato con imponenti misure di sicurezza e l’attesa presenza di numerosi capi di Stato. Intanto continuano le critiche sulla ...L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, a Roma per impegni Cei, appena appresa la notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi, ha espresso, a nome della Chiesa di Bologna, vicinanza nella pregh ...