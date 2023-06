Flamma | export al 95% e il ritorno della produzione di farmaci dalla Cina all’Europa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Qualità del prodotto, innovazione, questioni regolatorie e geoeconomia si intrecciano nel mondo del pharma: se l’industria del farmaco è tra quelle maggiormente in espansione in tutto il mondo – non ha subito flessioni nemmeno con lo scoppiopandemia – un ruolo da protagonista lo gioca la bergamascache, con tre stabilimenti in Italia, uno negli Stati Uniti e uno pronto al raddoppio in, continua il proprio percorso di crescita nel mercato chimico-farmaceutico globale. «Abbiamo chiuso il Bilancio 2022 con un volume di affari aggregato di circa 150 milioni di euro – spiega Gianpaolo Negrisoli, titolare e CEO di–, di cui quasi 100 solo in Italia. Una cifra, questa, che dovrebbe salire a 120-125 milioni alla fine del 2023 ed a cifre ancora superiori nel 2024». Il rapporto tra performance e aree ...