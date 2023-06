Firenze | parla il padre della piccola Kata | «L’hanno rapita | è stato tutto pianificato Ma non è una vendetta contro di me»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Scarcerato temporaneamente dalle autorità per poter stare vicino alla famiglia in un momento tanto delicato, ildi, la bimba peruviana scomparsa asabato scorso, è rientrato a casa, e nella serata di mercoledì ha partecipato alla nuova fiaccolata indetta dalla comunità locale peruviana per pregare e chiedere a chi eventualmente l’avessedi riconsegnare la. Uno scenario questo che è dato per certo dal genitore, fermatosi are con i giornalisti al termine del corteo. «, è. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro», ha detto Miguel Angel Chicllo Romero, che sta scontando una pena per furto e utilizzo indebito di ...