Fiorentina | la decisione di Commisso su Nico Gonzalez

Il tutto è fatto ovviamente per prendere tempo in vista delleprovenienti dalla Uefa in ... con alcune squadre italiane comee Lazio che rimangono comunque alla finestra aspettando ...Voci che però sembrano aver turbato il mediano tanto da lasciare il ritiro della propria nazionale perdel CT Retegui. Lo riporta lionsdeatlas.ma....ed ovviamente il giocatore (ed il suo entourage) dovranno prendere una. Cessione o conferma in Serie A per tirare il gruppo Mezza Serie A e non solo su Boloca Lazio esono le ...

Fiorentina, l’Europa non ti cambia i programmi: attesa per la decisione Viola News

Dopo il positivo meeting tra Vincenzo Italiano e Rocco Commisso, con l’allenatore che rimarrà alla guida della Fiorentina anche nella prossima stagione, il mercato della Viola è pronto ad entrare nel ...La Fiorentina si appresta a preparare la rosa per la prossima stagione: Italiano ha indicato alcune priorità da cui ripartire. La Fiorentina 2023-24, salvo clamorosi colpi di scena, ripartirà ...