Filamenti #11 | «Rosmarino» di Candelaria Romero e tutte le volte in cui il teatro libera

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Quando uno spettacolo funziona, viviamo uno stato emozionale intenso che può esseretorio e, come dicevano i greci, «catartico». Così è nella recente creazione artistica di, dove i temi dell’accoglienza e dei diritti umani si traducono in una vicenda autobiografica capace di risuonare con i vissuti di tutti e di fornire nuovi strumenti per pensare a un mondo autenticamente più inclusivo. Lo spettacolo replicherà giovedì 15 giugno alle 20.45 nell’Oratorio di S. Teresa di Lisieux Concafiorita a Bergamo