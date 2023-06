Fifa | Fatma Samoura lascia l’incarico di segretario generale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023), lascerà il suo incarico alla fine del 2023 dopo sette anni. “Entrare a far parte dellaè stata la migliore decisione della mia vita. Sono molto orgogliosa di aver guidato un team così diversificato. La mia prima parola di ringraziamento va a Gianni Infantino per avermi dato questo lavoro da sogno, è stato un piacere lavorare al fianco di qualcuno che ha trasformato la. Lascerò il mio ruolo con un grande senso di orgoglio e soddisfazione“. Gianni Infantino ha voluto ringraziarla affermando: “È stato un privilegio e un onore lavorare con un pioniere nel gioco. Sin da quando ci siamo incontrati, sapevo che sarebbe stata fantastica per. La sua passione e il suo entusiasmo nel guidare il cambiamento ...