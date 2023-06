Fidene – Beve senza pagare | poi tenta rapina | romano arrestato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) – Un cittadinodi 42 anni è entrato in un minimarket digestito da un cittadino del Bangladesh, ha cominciato a bere una birra dietro l’altra e, quando il bengalese le ha presentato il conto, lui invece dihato dirlo dell’incasso della giornata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì. L’uomo ha minacciato di morte il negoziante, lo ha minacciato di distruggergli il locale e gli ha dato una bottigliata in testa. Per fortuna, un passante ha notato la scena e ha avvertito i carabinieri che hannoil malvivente, in stato di evidente alterazione.