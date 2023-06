(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - “Chiunque la pensi come Forza Italia è sempre benvenuto. Noi abbiamo una nostra linea chiara, netta, precisa e soprattutto siamo un partito affidabile . Matteolo reputo uno dei parlamentari più intelligenti che abbia mai incontrato, ma dall'all'ce ne”. Queste le parole del senatore Francesco Paolo, parlamentare di Forza Italia, ad Agorà su Rai Tre.

Il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo, dice: 'Chi lo ha conosciuto davvero non ... Per Matteo, con il quale fu protagonista del patto del Nazareno , Berlusconi 'ha fatto la ......l'appuntamento forse più succulento della prima giornata con lo speech del senatore Matteoa ... il Viceministro della Giustizia Francesco Paoloparlerà della sicurezza sul lavoro tra ...... il Senatore Matteo, il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini , il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo, l'ex Ministro dello Sviluppo ...

Fi: Sisto, Renzi 'Da intelligenza ad affidabilità ce ne passa...' La Nuova Ferrara

Ascolta il podcast del Fatto di domani NEL NOME DI SILVIO IL PARLAMENTO NON VOTA, MA IL GOVERNO ACCELERA SULLA RIFORMA “SALVA LADRI”. Camera e Senato non voteranno fino a martedì, giorno in cui a Pala ...