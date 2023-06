Ferrari | Leclerc | “Il mio sogno è correre a Le Mans La vittoria è stata pazzesca”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ha assistito ai box il successo dellaa Le. Nel Campionato Hypercar di Endurance La Rossa di Maranello ha vinto la prestigiosa gara del Centenario della pista (leggi qui). Charlessi complimenta con i suoi ‘cugini’ della Scuderia e lo dichiara ai microfoni di Eurosport: “Avere una Rossa che vince è incredibile, specie perché si tornava aqui dopo tanti anni, è un’edizione molto speciale. Peccato per la seconda, che èsfortunata”. Il pilota della Formula Uno dellaprecisa: “L’emozione che hanno regalato ai nostri tifosi in una giornata storica che lega passato, presente e futuro e ci ricorda l’importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre”. E poi svela: “Mi piacerebbela 24 ...

...], oppure seguire le (dis)avventure di Charlese Carlos Sainz contro l'imprendibile Red ... Il quotidiano romano ha spiegato: ' O lain F1 diventerà vincente, oppure il presidente Elkann ...C'era anche Charlesa Le Mans nel giorno della storica corsa che ha regalato il gradino più alto del podio all'equipaggio. E il pilota monegascho che domenica correrà in Canada si è detto affascinato ...e Le Mans, destini incrociati Anche Charlesè volato a Le Mans per gustarsi dal vivo la storica corsa che ha regalato il gradino più alto del podio all'equipaggio: ' Mi ...

Le Mans, il trionfo Ferrari fa sognare anche Leclerc: "Un giorno anch'io" Tuttosport

Il monegasco ai box durante la gara dei colleghi dell’Endurance. Domenica in gara in Canada ...Alla fine la decisione sulla questione Bobbi-Valsecchi è arrivata. La squadra di Sky Sport f1 è infatti arrivata in Canada dopo le battute del Gp di Barcellona. Clicca qui di seguito ...