Fed | ferma rialzi tassi | restano a 5-5 | 25%**

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - La Federal Reservela corsa deie nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5-5,25%. Lo ha deciso il Fomc, spiegando che mantenere questo livello "consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria". Nel determinare l'entità di un ulteriore rafforzamento della politica monetaria che potrebbe essere appropriato per riportare l'inflazione al 2 per cento nel tempo, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione, e degli sviluppi di politica economica e finanziaria".

Nel resto del listino milanese gli acquisti hanno premiato le banche e i finanziari e le auto (+1,3% Stellantis e +1,2% Iveco). In coda al listino Leonardo ( - 1,76%), Saipem ( - 1,75%) e Recordati ( -...Euro sopra 1,08 dollari. Petrolio in calo dopo scorte Usa . Seduta in rialzo per le Borse europee, nel giorno della, con il Ftse Mib che a Milano chiude in rialzo dello 0,88%. Gli acquisti hanno privilegiato le materie prime, le banche e le auto, con la scommessa che la banca centrale Usa si prenda una pausa ...Tim in testa al listino: F2i potrebbe affiancare Kkr su rete (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - A Piazza Affari tutta l'attenzione si e' concentrata sin dalle prime battute su Tim che chiude ...

Pausa della Fed, ma la stretta non si ferma Il Sole 24 ORE

Euro sopra 1,08 dollari. Petrolio in calo dopo scorte Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Seduta in rialzo per le Borse europee, nel giorno della Fed, con il Ftse Mib che a Milano ...Oggi la Fed annuncia la propria decisione sui tassi. Li alzerà di nuovo o li lascerà bloccati e rimanderà tutto al prossimo mese La decisione si preannuncia tutto tranne che scontata. Ricordiamo, inf ...