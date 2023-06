Fed ferma rialzi tassi | restano a 5-5 | 25%

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – La Federal Reservela corsa deie nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5-5,25%. Lo ha deciso il Fomc, spiegando che mantenere questo livello “consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria”. Nel determinare l’entità di un ulteriore rafforzamento della politica monetaria che potrebbe essere appropriato per riportare l’inflazione al 2 per cento nel tempo, il Comitato terrà conto dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione, e degli sviluppi di politica economica e finanziaria”. La Fed conla politica di riduzione del bilancio “come descritto nei piani precedentemente annunciati”. Alla base della decisione odierna ...

La Fed sottolinea però come l'inflazione resti alta e gli aumenti dei tassi arriveranno in futuro. La Federal Reserve si prende una pausa. Dopo 15 mesi e dieci rialzi consecutivi del costo del denaro, ...