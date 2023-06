Fed ferma rialzi tassi | restano a 5 - 5 | 25%

La Federal Reservela corsa dei rialzi e nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5 - 5,25%. Lo ha deciso il Fomc, spiegando che mantenere questo livello 'consente al Comitato di valutare ...La Federal Reservela corsa dei rialzi e nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5 - 5,25%... Laconferma la politica di riduzione del bilancio "come descritto nei piani ...In Italia resta a +7,6% 'Restiamo fermamente impegnati a portare l'inflazione al target del 2%', afferma il presidente dellaJerome Powell sottolineando che l'economia non funziona per tutti ...

Pausa della Fed, ma la stretta non si ferma Il Sole 24 ORE

MILANO (MF-NW)--L'azionario milanese archivia con il segno più la seduta odierna in attesa della Fed: Ftse Mib +0,88% a 27.809 punti. Alle 20h00 la banca centrale americana renderà note le sue decisio ...