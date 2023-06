Farmaceutica | da Merck il podcast ' Ottostorie' per raccontare valori e missione azienda

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Padova, 14 giu. (Adnkronos Salute) - E' nato con lo scopo di comunicaree visione che ogni giorno animano l'impegno dell', il. Racconti per un mondo migliore', realizzato daItalia e da oggi disponibile sulle principali piattaforme online. Il progetto di edutainment, realizzato in collaborazione con Vois, unacreators company italiana - spiega una notale - è strutturato in 8 episodi. Ogni due settimane sarà resa disponibile una puntata, che racconterà la storia di un personaggio illustre, scelto tra imprenditori, inventori, astronauti, visionari e filantropi. Ogni personaggio sarà legato a una parola che descrive un aspetto importante della cultura die potrà ...

Al racconto sul personaggio associato alla parola, in ogni puntata, si alterneranno le voci di una spokeperson die di un ospite esterno che approfondiranno l'ispirazione e gli insegnamenti

