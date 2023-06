Farmaceutica | da Merck il podcast ‘Ottostorie’ per raccontare valori e missione azienda

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ nato con lo scopo di comunicaree visione che ogni giorno animano l’impegno dell’, il‘Ottostorie. Racconti per un mondo migliore’, realizzato daItalia e da oggi disponibile sulle principali piattaforme online. Il progetto di edutainment, realizzato in collaborazione con Vois, unacreators company italiana – spiega una notale – è strutturato in 8 episodi. Ogni due settimane sarà resa disponibile una puntata, che racconterà la storia di un personaggio illustre, scelto tra imprenditori, inventori, astronauti, visionari e filantropi. Ogni personaggio sarà legato a una parola che descrive un aspetto importante della cultura die potrà essere di interesse per le nuove ...