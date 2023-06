Fari d’Italia RIB Experience | presentato il nuovo tour di Sergio Davì

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo le imprese oceaniche, il gommonautatorna nel 2023 con un programma tuttodedicato all’Italia e al Mar Mediterraneo: laRIB. Il navigatore palermitano haildella durata di circa un mese e mezzo che si svolgerà in autunno con partenza dal Salone Nautico di Genova e destinazione finale Palermo, lungo un’affascinante rotta passante per l’arcipelago toscano, la Sardegna, le isole minori della Sicilia e la Campania.RIB, valorizzare il nostro patrimonio Il programma si svolgerà a bordo dell’ormai celebre Aretusa Explorer, il Nuova Jolly Prince 38 cc motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B ed equipaggiato con ...

La nuova Mazda CX - 30 arriva inin tre allestimenti (inclusa la speciale edizione Homura) e ...per ottimizzare la facilità'...a LED, telecamera posteriore, sistema di infotainment con ......che quella stagione negativa Nesta l'ha pagata con due annate'... giunto alla Reggiana quasi a fine carriera, quando l'era la ... Foulon, Ramos, Van Den Kerkhof, Vergara), partendo aspenti ...Nel 2023 sono aumentati a dismisura i furti di auto in, e ... Furti diauto in aumento. Le componenti rubate dai ladri ... Sono oltretutto pezzi difficili da reperire, le liste'attesa sono ...