Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez | “Ecco perché non hanno parlato della morte di Berlusconi”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’Italia intera è inevitabilmente rimasta toccata dallaimprovvisa di Silvioche ha suscitato reazioni diverse e talvolta contrastanti. C’è stato, infatti, chi come Giorgia Soleri o il rapper Gemitaiz non ha perso occasione per sottolineare la propria distanza dalle idee politiche dell’imprenditore e chi, invece, ha preferito il silenzio. A quest’ultima classe appartengono L'articolo