Fabio Corbani nuovo head coach dell’Happy Casa Brindisi

La New Basket Brindisi ha annunciato ufficialmente la sua scelta per il ruolo di allenatore, optando percome successore di Frank Vitucci., un allenatore di 57 anni originario di Milano, è stato il vice di Frank Vitucci (ora nuovo allenatore di Treviso ) nella stagione 2022/23; ed ...Parliamo diche è già a Brindisi in quanto secondo di Vitucci. E adesso per lui arriva una promozione ed è una grande occasione per una persona che ha dimostrata di saper lavorare con ...Non è da escludere però l'ipotesi della soluzione interna, cioè promuovere a primo allenatoreche è stato il vice di Vitucci nella stagione appena conclusa. Non c'è nulla di scontato e ...

L’Happy Casa Brindisi si è rivoluzionata per la stagione sportiva 2023/24 e ha presentato il nuovo capo allenatore, coach Fabio Corbani, e il direttore sportivo, Leo De Rycke, presso la sala stampa ...Happy Casa Brindisi cambia volto per la stagione sportiva 2023/24, presentando questa mattina il nuovo capo allenatore, coach Fabio Corbani, e il direttore sportivo, Leo De Rycke, presso la ...