Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli? C’è la risposta dell’ex difensore

Vi ricordate per caso chi furono i protagonisti di quella finale, per quanto riguarda l'Italia Eccoli: Alberto Gilardino Gianluigi Buffon Gianluca ZambrottaMarco Materazzi..., l'ex campione del mondo con la Nazionale azzurra, si trova al centro di una bufera mediatica dopo che è emerso un video su TikTok in cui lo si vede guidare uno scooter con due ...Tra questi:, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Gaetano De Rosa, Luca Altomare, Francesco Montervino, Vincenzo Ferrara, Diego Maradona Jr, Valter De Maggio, Francesco Modugno, Manuel ...

Cannavaro e la scommessa-scudetto: in bici da Roma a Napoli, 253 km a 37 di media La Gazzetta dello Sport

L’evento organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara e capitanato da Fabio Cannavaro. Il campione del mondo del 2006 e i suoi amici bikers, tra cui Beniamino Desiderio organizzatore del tour, hanno ...Figuraccia e cattivo esempio, è questo quello che emerge da un video diventato virale sui social dove si può notare l'ex capitano della Nazionale italiana Fabio Cannavaro in sella al suo scooter a ...