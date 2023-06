Fiocco rosa in casa: l'ex pilota di F1 Kimi e la moglie Minttu Virtanen sono diventati genitori per la terza volta. L'ultimo pilota iridato della Ferrari ha annunciato la nascita della piccola Grace attaverso ...Fiocco rosa in casa di Kimidiventatoper la terza volta. E' nata Grace, arrivata ad allargare la famiglia del campione del mondo 2007 con la Ferrari. La nascita della terzogenita dell'ultimo pilota iridato della ...Dopo aver concluso la propria carriera in Formula 1 nel 2021 a 42 anni con l'Alfa Romeo Sauber,si è dedicato alla famiglia, non disdegnando qua e là il ritorno in pista, correndo un paio ...

F1: Raikkonen papà per la terza volta, è nata Grace - F1 Agenzia ANSA