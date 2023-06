F1 | Max Verstappen | “Montreal è una pista unica | serve un compromesso per l’assetto della macchina”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo aver vinto le prime sette gare dell’anno (otto, se consideriamo anche la Sprint di Baku), Red Bull non vuole fermarsi e va a caccia di un nuovo trionfo questo weekend ain occasione del Gran Premio del Canada 2023, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati in particolare su Max, leader del campionato e favorito d’obbligo per il successo di tappa. “E’ sempre bello tornare a gareggiare a, una città fantastica con dei fan meravigliosi. Laè davveroperché propone dei cordoli vecchia scuola e uno scenario molto bello”, dichiara il pilota olandese due volte campione del mondo al sito ufficiale del team. Il figlio di Jos si è già imposto nell’ultima edizione del GP nordamericano davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. ...