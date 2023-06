(Di mercoledì 14 giugno 2023) Fiocco rosa in casa: l’ex pilota di F1e la moglie Minttu Virtanen sono diventati genitori per la. L’ultimo pilota iridato della Ferrari ha annunciato la nascita della piccolaattaverso i social: “Benvenuta al mondo, ti amiamo tanto”.si aggiunge a Robin Ace nato il 27 gennaio 2015 e Rianna Angelia Milana,il 16 maggio 2017. SportFace.

Tra loro c'è anche, capace di conquistare un emozionante titolo in rimonta nel 2007, superando rivali del calibro di Fernando Alonso e Lewis Hamilton su McLaren Mercedes, proprio all'...Il titolo manca ormai dal 2007 nel mondiale piloti (con) e dal 2008 nel mondiale costruttori.Sedici anni dopo l'ultimo trionfo dinel lontano 2007. Come ci può essere un qualcosa di paragonabile alla massima formula per il Cavallino, le monoposto più veloci del pianeta con i ...

F1, Kimi Raikkonen papà per la terza volta: è nata Grace SPORTFACE.IT

Fiocco rosa in casa di Kimi Raikkonen diventato papà per la terza volta. E' nata Grace, arrivata ad allargare la famiglia del campione del mondo 2007 con la Ferrari. (ANSA) ...Fiocco rosa in casa Raikkonen, è nata Grace, la terzogenita dell'ultimo campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari ...